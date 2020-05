Responsabilità infinita, raduni e test continui: tutti i dubbi dei medici

La Gazzetta dello Sport elenca i sette dubbi dei medici in vista della ripartenza degli allenamenti collettivi e del campionato.

Responsabilità senza limitazioni

La responsabilità dei medici delle squadre di Serie A in caso di positività al coronavirus di un giocatore non ha scudi. Insomma, dalla ripresa degli allenamenti in avanti c’è il rischio di trovarsi davanti a una sorta di responsabilità “totale”, per ogni cosa che accada all’interno della società. Troppo, ritengono i medici.

Garanzie

Come si può dimostrare dove è avvenuto un contagio? Questa è un’altra gatta da pelare: i medici non possono trasformarsi in poliziotti fuori dai centri sportivi ma devono rispettare tutte le indicazioni per la sicurezza

della squadra. Se sono rispettate le distanze e tutto viene fatto in sicurezza, se salta fuori un Covid come si può dimostrare che il contagio è una colpa della società?

Assicurazione e penale

Per la Federcalcio il club resta il primo responsabile, ma il presidente Gravina si è attivato comunque per potenziare le assicurazioni dei medici: alzare i massimali di rischio è fondamentale però non risolve

il problema. Se si resta nel campo civilistico e il medico riconosciuto colpevole deve risarcire, avere un massimale più alto rispetto al pre-covid può fare stare più tranquilli. Ma se si finisce nel penale, con una responsabilità immediata del medico e della società, l’assicurazione potenziata non può fare nulla.

Ritiro

Se si vuole creare un gruppo squadra «puro», che dia cioè le massime garanzie di tenere lontano il virus (anche se il rischio zero è impossibile), l’unica via sarebbe il raduno permanente. Ma questa strada non è più percorribile: dopo i due mesi di lockdown non è pensabile chiudere la squadra per altri due mesi. Il ritiro durerà 15 giorni (fin troppi per i giocatori), a partire dal 18 maggio.

Quarantena

Sulla quarantena obbligatoria di tutta la squadra per 14 giorni dopo la nuova positività di un giocatore non si transige, anche se un eventuale stop metterebbe a rischio la fine della stagione. Per l’Inail il Covid-19 è una malattia del lavoro e i calciatori corrono gli stessi rischi di operatori sanitari, forze dell’ordine e farmacisti.

Modello tedesco

Seguire il modello di alcuni stati federali tedeschi, con il solo giocatore positivo isolato, da noi è impossibile: è vero che la Bundesliga, che crede di poter contenere i nuovi contagi, così si dà più chance per la chiusura del campionato, però in Germania i giocatori non sono dipendenti dei club e non c’è responsabilità penale

di medici e società, se non in casi di evidente gravità.

Tamponi

Il tema dei tamponi resta legato alla reperibilità ancora difficile e all’individuazione di laboratori attendibili. Oggi le società navigano a vista: la Federazione dei medici sportivi prevede che si facciano ogni 4 giorni, il protocollo dice che si facciano prima del ritiro e poi si ripetano dopo 24 ore. È un impegno gravoso che però può dare le certezze più vere.