Resp. biglietteria Fiorentina: “La nuova proprietà ha approvato il nostro lavoro, abbonamenti aperti fino…”

Ivan Affibbiato, responsabile biglietteria Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“La nuova proprietà ha accettato e ammirato il lavoro che già avevamo fatto, aiutandoci a concludere questa nuova campagna abbonamenti. Partiamo naturalmente con una nuova stagione grazie anche al grande entusiasmo della gente e alle emozioni che la città può darci. La fiducia è molto cresciuta, così come l’entusiasmo. I tifosi non ci hanno mai abbandonato, ma questa stagione speriamo che possa esserci ancora più calore ed entusiasmo. Regaliamo a tutti il biglietto per la prima gara di campionato, del 18 agosto, e abbiamo abbassato varie tarrife, mantenendo bloccati tutti gli altri prezzi. Obbiettivo minimo? Speriamo sempre di superare l’anno precedente. Siamo in trattativa per aprire un nuovo Fiorentina Point in centro”.

TUTTE LE INFO SUGLI ABBONAMENTI 2019/2020