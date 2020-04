Secondo quanto scritto da La Repubblica sorge un altro problema per la ripresa del campionato. Sembra infatti che le compagnie assicurative stiano cercando di rivedere gli accordi sulle garanzie sanitarie. Dietro a questa decisione ci sarebbe la volontà di non voler rischiare ma soprattutto non coprire quei calciatori risultati positivi nelle scorse settimane. I club di Serie A sono in attesa di poter riprendere gli allenamenti, mentre il ritorno alle partite sembra allontanarsi dopo le ultime dichiarazioni del Ministro Spadafora.