Renzi: “Il Franchi non è come gli Uffizi, assurdo rinunciare a certe opportunità”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato ai microfoni di Radio Toscana. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Ci sono centinaia di milioni di euro che i privati, facendo gli stadi, metterebbero sul territorio italiano e fiorentino. Privarsi di questa opportunità, in un periodo di tale crisi, è assurdo. Se c’è l’autorizzazione del Comune siamo a cavallo, senza dover aspettare anche la sovrintendenza. Questo emendamento permetterebbe a tutte le squadre che vogliono fare lo stadio di poterci riuscire, con conseguente aumento dei posti di lavoro che aiuterebbe un sacco di persone bisognose. Franchi? Lo stadio non è un museo come gli Uffizi. Intervenire sul Franchi, rendendolo comunque bello, sarebbe una cosa giusta da fare.