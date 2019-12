Rebus panchine in Serie A, a Genoa è in arrivo un possibile obiettivo viola

Secondo quanto riporta Sky Sport dopo l’esonero che verrà ufficializzato a breve di Thiago Motta a causa dei pessimi risultati ottenuti, 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, Preziosi avrebbe scelto come suo successore Ballardini. Il tecnico accostato anche alla Fiorentina negli scorsi giorni [LEGGI QUI] al fronte della sua presenza al Franchi nella sfida di venerdì sera, sarebbe l’obbiettivo numero 1 della società rossoblù, col suo nome che ha superato nelle preferenze quello di Diego Lopez e Aurelio Andreazzoli. L’unico intralcio nella trattativa sarebbe il rapporto con il presidente Preziosi, incrinatosi notevolmente dopo l’ultima avventura al Genoa che si concluse con l’esonero dopo appena 6 giornate. È comunque previsto per le prossime ore un colloquio tra i due per cercare di chiarire le divergenze e ritrovarsi insieme con l’obiettivo di salvare il Genoa, attualmente ultimo in classifica con 11 punti.

