Rebic, Ramadani va dall’Eintracht: due opzioni. Fiorentina in attesa

Ieri il Milan, tramite Maldini e Massara, ha trovato l’accordo con Fali Ramadani sul contratto che legherà Ante Rebic al club rossonero una definito il suo acquisto a titolo definitivo. Come scrive Tuttosport, dopo la stretta di mano con Maldini e Massara, Ramadani dovrà sondare il terreno con l’Eintracht Francoforte, cui prospetterà due opzioni: intavolare subito una trattativa per la permanenza di Ante Rebic a Milano oppure impostare il discorso adesso per renderlo operativo tra un anno, quando scadrà il prestito biennale. Tutte le strade, comunque, portano alla stessa destinazione: la conferma di Rebic. Perché il Milan, come detto, non ha intenzione di perdere il giocatore. La Fiorentina beneficerà del 50% della cifra incassata dall’Eintracht, ma la questione riguarda solo ed esclusivamente il club di Francoforte, che dovrà trovare un “equilibrio” che vada bene anche al Milan per il cartellino.

