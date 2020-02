Razzismo, tre tifosi del Cagliari espulsi a vita dallo stadio

Non potranno mai più entrare alla Sardegna Arena tre tifosi del Cagliari ritenuti responsabili di aver indirizzato a giocatori avversari insulti razzisti nel corso di questo campionato. È la storica decisione presa dalla società del presidente Giulini, che ha deciso di allontanare per sempre dallo stadio le tre persone individuate grazie anche al lavoro di indagine degli steward e del personale preposto alla sicurezza all’interno della Sardegna Arena. Gravina, presidente della Federcalcio esalta la decisione del club rossoblù: “Il calcio italiano sta combattendo una lotta senza quartiere contro il razzismo, per questo desidero congratularmi con il Cagliari Calcio per l’intransigenza che ha mostrato con questa decisione.”