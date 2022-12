Rateizzazioni per i club calcistici, anche Giorgia Meloni dice no

Dal premier una presa di posizione in linea con quella della Fiorentina

Anche il premier Giorgia Meloni si schiera contro agli aiuti a quelle società di calcio che si trovano in situazioni di forte indebitamento. Una posizione caldeggiata con forza anche dalla Fiorentina . Durante il vertice di maggioranza a palazzo Chigi sulla legge di bilancio, secondo quanto apprende l’AGI da fonti parlamentari Meloni ha proposto di “stoppare” ancora una volta l’eventualità che l’esecutivo vada in soccorso del calcio.

Sarebbe qualcosa di incomprensibile, il ragionamento del presidente del Consiglio alle richieste di rateizzare i debiti con l’emendamento preparato al dl Aiuti Quater sul quale il Tesoro ha dato già parere negativo. Il ministro dell’Economia Giorgetti si è detto d’accordo con Meloni, spiegando che si cercherà una soluzione per tutte le aziende e non una norma ad hoc per le società sportive.