Rastelli: “Attacco viola inespresso, difficoltà di Castrovilli evidenti”

Il tecnico Massimo Rastelli ha affrontato i temi caldi del presente viola ai microfoni di Lady Radio:

Vedo un momento di sbandamento per i viola, c’è poca chiarezza e non è facile intervenire per aggiustare le cose. Partire con diverse ambizioni e trovarsi a dover lottare per non retrocede è una delle situazioni più complicate. Anche l’assenza di pubblico in questo momento può pesare. Castrovilli? Posso dire che in questo momento sta faticando, paga un calo di brillantezza ed il momento complessivo della squadra. Attacco gigliato? La scelta è stata fatta in chiave futura, ci sono tre attaccanti giovani e di buona potenzialità, ancora inespressi. Ora come ora non funziona la squadra, se si trova la quadratura c’è la possibilità di valorizzarli.