Ranieri: “I guariti devono allenarsi più piano, Iachini ha ragione”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex viola Claudio Ranieri ha commentato anche le parole di Giuseppe Iachini che, pochi giorni fa, ha detto che i guariti dal Covid-19 dovranno allenarsi più piano degli altri:

Beppe ha buon senso. Nessuno sa niente di questa pandemia e delle sue conseguenze. e delle sue consesport guenze. Va benissimo allenarsi distanziati la prima settimana, come dice il protocollo. Ma poi? Quanto e come posso forzare con un ragazzo che è stato ammalato, e da noi è successo a tanti. Si aspetta un tour de force pazzesco. Va gestito lo stress psico-fisico. Chi mi assicura che ai calciatori colpiti da Covid non succeda niente dopo uno scontro di gioco? Invito tutti alla prudenza: sono morti anche dei giovani. Bisogna essere cauti, molto cauti.