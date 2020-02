Ranieri: “Favorevole al VAR, ma senza aspettare la fine dell’azione. In Spal-Fiorentina…”

Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida dei blucerchiati contro il Torino. Il tecnico è tornato sul gol annullato nella gara contro il Napoli, paragonando l’episodio ad una situazione vissuta dalla Fiorentina, nella scorsa stagione:

La scorsa stagione, in SPAL-Fiorentina, c’è stato un episodio simile in cui dapprima è stato convalidato il goal, per poi essere annullato, assegnando il rigore su Chiesa nell’azione precedente. Mi sembra evidente che finché non finisce l’azione non si rivede l’immagine. Sono favorevole al VAR ma credo anche che se c’è qualcosa da rivedere deve essere concesso a tutti gli arbitri, non solo ai santissimi.