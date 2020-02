Ranieri: “Ci siamo sollevati, ma non possiamo permetterci cali di tensione”

Il tecnico della Sampdoria ed ex viola, Claudio Ranieri, ha commentato così la vittoria di sabato contro il Torino per 3-1 (parole tratte dal sito ufficiale del club blucerchiato):

In alcune circostante avremmo dovuto essere più pratici. Alla prima vera occasione gli avversari hanno trovato il gol: purtroppo è un momento che gira così. Però la squadra ha reagito, come aveva reagito anche lunedì scorso con il Napoli: è nel suo carattere. Ci siamo sollevati un po’ in classifica ma non possiamo permetterci cali di tensione, dobbiamo continuare a guardarci alle spalle.