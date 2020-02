Intervistato da Sport890, l’attaccante della Sampdoria, Gaston Ramirez, ha parlato della lotta per non retrocedere:

Siamo in una situazione preoccupante, nel senso che il campionato è equilibrato e non possiamo rilassarci nemmeno un secondo. Siamo tante squadre in pochi punti e siamo consapevoli che possiamo vincere con chiunque ma, se molliamo un secondo, possiamo anche perdere con chiunque.