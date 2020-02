Ramirez: “La Fiorentina ha una grande rosa, ci sarà da lottare”

Intervenuto in zona mista dopo la vittoria di sabato contro il Torino, l’attaccante della Sampdoria, Gaston Ramirez, ha parlato anche della partita di domenica contro la Fiorentina (parole riprese da sampnews24.com)

Sono contento per i gol, però soprattutto per la prestazione e per il risultato».

Più sereni? Sereni non lo siamo mai, sappiamo che se molliamo un centimetro possiamo perdere con chiunque. Ci sarà da lottare fino alla fine, la Fiorentina ha una grande rosa e ci sarà da lottare tanto domenica.