Raiola attacca il Brescia: “Balotelli discriminato, per colpirlo si mette a rischio la squadra” 

Situazione complicata in casa delle rondinelle, prossimi avversari della Fiorentina. Il caso Balotelli sta tenendo banco, attirando l’attenzione dei media. A rincarare la dose ci ha pensato il suo procuratore Mino Raiola:

La verità su Mario emergerà. La società lo fa allenare da solo alle 19 e si rende conto che lo stanno discriminando. Il Brescia non ha ancora pagato il mese di marzo, mi sembra normale che uno possa chiedere di avere lo stipendio dopo 3 mesi. Piuttosto, a me risulta che il Brescia sia l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone ad un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente ad una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra.