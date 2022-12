Rai, scelte le voci per le finali del Mondiale. Niente Argentina per Adani

La Rai ha scelto a chi affidare le ultime due partite di Qatar 2022. E la notizia è che non sarà Daniele Adani a commentare la finalissima Francia-Argentina, l'ultima partita di Leo Messi al Mondiale. L'ex difensore della Fiorentina ha fatto molto parlare di sè per il suo essere molto passionale e, dichiaratamente, schierato per l'Albiceleste.

Francia-Argentina, chi farà la telecronaca?

La coppia scelta dalla Rai per la finale di domenica 18 dicembre alle 16:00, è quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, il duo che segue anche le partite della nazionale italiana. Stefano Bizzotto e Lele Adani si occuperanno invece del racconto della finale per il terzo e quarto posto, Marocco-Croazia di sabato 17 dicembre. Secondo gazzetta.it, tuttavia, la scelta non sarebbe legata al personaggio Adani ma dipenderebbe dalle gerarchie interne che vedono Rimedio-Di Gennaro come coppia di punta, già destinata in partenza a raccontare la finale, a prescindere dalle squadre coinvolte.