Radio viola: Radio Bruno la più ascoltata a Firenze

Sono stati pubblicati i dati delle radio toscane relative al secondo semestre 2021. Ottimo successo del Pentasport su Radio Bruno

Il secondo semestre 2021 vede rafforzare la leadership di Radio Bruno fra le radio locali. Secondo i dati che vedete qui sotto, l'emittente di Gianni Prandi capitanata in Toscana da David Guetta ha raccolto nella provincia di Firenze ben 60.000 ascoltatori al giorno superando Subasio che però non tramette sport e calcio. Sul podio anche Lady Radio che si ferma a quota 43.000. Tra le radio viola troviamo in classifica anche Radio Toscana con 19.000 ascoltatori medi giornalieri.