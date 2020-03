Domani Consiglio di Lega pre Assemblea, non c’è la Fiorentina

Come riporta Radio Bruno, per domani alle 10 è stato convocato a Roma un Consiglio di Lega che anticiperà l’Assemblea plenaria tra i vertici politici del calcio italiano e tutte le società. Il consiglio, tra i cui membri non fa parte direttamente la Fiorentina (e nemmeno la Juventus) proveranno a dettare la linea da portare in assemblea, nella speranza che si riesca a trovare una linea comune.