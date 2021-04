Polemiche su Ronaldo, non segna e getta via la maglia

Non la migliore delle immagini, quella regalata da Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Genoa 3-1. Il portoghese, che non è riuscito a mettere la propria firma nel tabellino marcatori, ha gettato via la maglia bianconera con un gesto di stizza. I tifosi sui social si sono scagliati contro di lui, mentre Mister Pirlo ha provato a stemperare i toni ai microfoni di Sky Sport:

Ci teneva al gol soprattutto perché la partita si era messa in una certa maniera. Fa parte dei campioni perché vogliono sempre lasciare il segno, ma sono cose normali che capitano…

E poi in conferenza stampa: “Se Ronaldo rischia una multa? No, non penso proprio. Finita la partita era arrabbiato come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi, può succedere di avere momenti di nervosismo e non credo proprio che verrà multato dalla società e dall’allenatore”.