Qui Udinese: Gotti verso il recupero di un altro tassello per Firenze

In vista della prossima gara contro la Fiorentina, il tecnico friulano Gotti incassa buone notizie dai suoi. Secondo quanto riporta Udinese TV, a 48 ore dalla sfida del Franchi, continua a svuotarsi l’infermeria dell’Udinese. Nella seduta odierna, infatti, anche Jens Stryger Larsen si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e viaggia a grandi passi verso una convocazione per Firenze. Dopo Walace, Bonifazi, Molina e Coulibaly, il tecnico bianconero sta quindi recuperando molti interpreti di livello per dare continuità alla vittoria sul Parma.