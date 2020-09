Qui Torino: squadra al lavoro verso la Fiorentina, stamani le visite di un nuovo giocatore

Toro di nuovo in campo nel pomeriggio. Mentre procede il calciomercato, sabato inizierà il campionato dei granata contro la Fiorentina. Per questo i granata torneranno in campo nel pomeriggio al Filadelfia, per continuare la settimana tipo verso la partita del Franchi. È anche il giorno dell’ufficialità del trasferimento al Toro di Nicola Murru, arrivato in mattinata per le visite di rito. Lo riporta Toronews.net.

UFFICIALI I NUMERI DI MAGLIA: CASTROVILLI PRENDE LA 10, VLAHOVIC LA 9