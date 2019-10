Qui Sassuolo: Traorè possibile mossa a sorpresa di De Zerbi

Il Sassuolo si prepara alla partita di domani contro la Fiorentina. Come scrive La Nazione, i neroverdi dovranno fare a meno dello squalificato Manganelli (ex viola) e degli infortunati Tripaldelli, Bourabia, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo, Rogerio e Chiriches. De Zerbi pensa al ritorno di Caputo in attacco al fianco di Berardi e Defrel, con Boga che dovrebbe sedersi in panchina. Due ancora i ballottaggi: Romagna e Muldur in difesa (se gioca il secondo va Peluso centrale) e Djuricic e Traorè in mediana, quest’ultimo a un passo dalla Fiorentina prima che l’affare sfumasse in estate.