Qui Samp: Ranieri recupera un’altra pedina in attacco

Mentre Prandelli riceve buone notizie da Ribery, la Sampdoria prosegue la preparazione in vista della gara di domenica pomeriggio a Marassi. Come si legge sul sito ufficiale blucerchiato, oggi la squadra di Ranieri ha svolto il riscaldamento e la seguente esercitazione tecnica sotto forma di possessi-palla. I blucerchiati maggiormente impegnati a Benevento hanno poi svolto un lavoro rigenerativo aerobico, mentre gli altri sono stati impiegati in partitelle a pressione. La novità di giornata è il recupero di Manolo Gabbiadini, assente da tempo per infortunio, che oggi ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Non è escluso che possa essere già convocato contro la Fiorentina. Ma il pericolo numero uno è un altro.

GIUDICE SPORTIVO: UNO SQUALIFICATO PER PARTE