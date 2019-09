Qui Samp: con i viola due novità per Di Francesco rispetto all’ultima uscita

La Fiorentina deve vincere domani sera, ma anche la Samp non può fermarsi dopo che ha trovato il primo sorriso in campionato domenica contro il Torino. Come anticipato da Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa di oggi, la formazione blucerchiata a Firenze avrà alcune facce nuove rispetto al match precedente. In difesa, probabile l’impiego dell’ex Inter Jeison Murillo al posto dell’acciaccato Ferrari, mentre davanti, insieme al sempreverde Quagliarella ed a Gabbiadini, ci sarà Gianluca Caprari, il quale pare abbia vinto il ballottaggio con Rigoni.