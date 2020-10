Qui Roma, tegola per Fonseca: perde un esterno titolare per un mese

Brutte notizie per la Roma. Dopo il pareggio nella seconda giornata di Europa League contro il CSKA Sofia, Davide Santon – che aveva saltato il match per un infortunio muscolare – era rimasto in panchina anche con il Milan. Sulla destra, infatti, a giocare tre match consecutivi dal 1′ è stato Karsdorp. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra per Santon, che dovrà stare quindi ai box per almeno un mese saltando così anche la gara di domenica prossima contro la Fiorentina.