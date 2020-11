Qui Parma: Liverani ritrova tutti i titolari, due dubbi di formazione tra mediana e attacco

Le ultime sulla formazione del Parma, che stasera al Tardini sfiderà la Fiorentina. Liverani con il gruppo quasi al completo: l’unica assenza di un certo rilievo è quella di Cornelius. Il tecnico degli emiliani conferma il suo 4-3-1-2, con Sepe in porta, in difesa Iacoponi (al posto dell’ex Laurini, guarito dal covid ma tornato ad allenarsi da un paio di giorni), Gagliolo, Bruno Alves e Pezzella. A centrocampo Kurtic e Hernani sicuri del posto, mentre Cyprien è in vantaggio su Grassi. Kucka sulla trequarti, in attacco Gervinho e uno tra Inglese (favorito) e Karamoh. In panchina i nuovi acquisti Brunetta, Osorio e Sohm.

