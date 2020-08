Qui Parma, D’Aversa in bilico: se sarà rottura la prima scelta è Liverani

A distanza di nemmeno quarantott’ore dall’esonero dal “suo” Lecce, firmato dall’ex diesse viola Pantaleo Corvino, per Fabio Liverani potrebbe essersi già aperta una nuova possibilità di impiego in vista della prossima stagione. Si tratta della panchina del Parma, su cui è molto traballante Roberto D’Aversa a seguito di alcune crepe a proposito della programmazione del mercato con il diesse Marcello Carli. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi non è da escludere che si possa arrivare ad una frattura definitiva tra i due; in tal caso Liverani sarebbe la primissima scelta come guida tecnica degli emiliani.