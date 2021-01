Qui Napoli, tegola alla vigilia per Gattuso: Fabian Ruiz positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Napoli: tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati – fa sapere la società partenopea – tranne quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida di domani contro la Fiorentina.