Qui Napoli: Ancelotti perde una pedina per (quasi) tutta la stagione

Brutte notizie per il Napoli e per Kevin Malcuit in particolare. Il terzino francese era uscito per infortunio durante il secondo tempo della gara di ieri a Ferrara con la Spal e il responso medico è tremendo. “Lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro”. Per il giocatore si preannuncia un lungo stop e il rischio di aver già compromesso la stagione. CLASSIFICA: IL NAPOLI RESTA LONTANO DALLA VETTA