Qui Monza: allenamento a porte aperte, le ultime su Sensi

Testa alla Conference League per la Fiorentina che, poi, da venerdì dovrà concentrarsi sulla prossima sfida di campionato. Tempi strettissimi, ancora una volta, per i ragazzi di Italiano che scenderanno in campo all'U-Power Stadium domenica alle ore 15 contro il Monza. La squadra di Palladino si è allenata questa mattina, a porte aperte (dinnanzi ad un centinaio di persone). Nel gruppo biancorosso ha lavorato a parte Stefano Sensi, uscito anzitempo nella sfida del “Meazza” contro l'Inter. Rientrato in gruppo Filippo Ranocchia. Lo riporta il sito monza-news.it.