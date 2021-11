Qui Milan: recupero importante per Pioli, Romagnoli ancora a parte

Il giocatore punta ad essere convocato per la sfida al rientro dalla sosta nazionali contro la Fiorentina. Lavoro personalizzato, invece, per Romagnoli

Recupero importante per Stefano Pioli in vista della prossima sfida di campionato in casa della Fiorentina. Stando a quanto appreso dal sito milannews, Junior Messias è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo squadra a Milanello.