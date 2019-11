Qui Lecce: Mancosu e Falco ancora a parte, Liverani recupera una pedina

Seduta pomeridiana d’allenamento per i giallorossi, nel corso della quale il tecnico Liverani ha impegnato i calciatori in un lavoro tattico. Hanno proseguito nel lavoro differenziato Falco, Mancosu, Dumancic, Meccariello e Majer, con Rossettini che si è allenato regolarmente. Domani, prima della partenza per Firenze, la rifinitura a porte chiuse al mattino. Lo riporta il sito ufficiale del Lecce. E C’E’ UNO SQUALIFICATO IN ATTACCO