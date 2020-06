Qui Lazio, Inzaghi fa la conta: contro la Fiorentina formazione molto rimaneggiata

Le ultime novità sulla Lazio, prossima avversaria della Fiorentina. Agli infortunati di lungo corso Lulic, Marusic e Leiva, ora si aggiunge anche Cataldi. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Parolo, che contro l’Atalanta non ha convinto. In difesa fuori causa Luiz Felipe e forse anche Radu: oggi rifinitura decisiva, Inzaghi difficilmente lo rischierà. Retroguardia biancoceleste che sarà composta da Patric, Acerbi e Bastos. Sulle fasce Lazzari a destra e Jony a sinistra, in mediana Milinkovic e Luis Alberto con Parolo. In attacco Caicedo al fianco di Immobile, con Correa che accusa i soliti fastidi al polpaccio e partirà dalla panchina. Lo scrive Tuttosport.