Qui Juventus: l’ex Bernardeschi giocherà da centrocampista, in attacco…

Sarà una giornata particolare per Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina giocherà, appunto, contro il suo passato, vestendo un ruolo inedito per lui, quello della mezzala. Il carrarino, dunque, sarà uno dei tre centrocampisti che Maurizio Sarri impiegherà contro la Viola, insieme a Pjanic e Bentancur. In attacco, invece, il dubbio è se impiegare un trequartista (Ramsey) o il centravanti vero (Higuain), mentre sembrano certi del posto Dybala e Cristiano Ronaldo.