Qui Juventus: la possibile formazione titolare di Sarri

Scelte di formazione alle porte per la Juventus, che domani alle 15:00 affronterà al Franchi la Fiorentina. Problemi di abbondanza per Sarri, atteso al debutto in panchina dopo la polmonite. Ramsey va verso la prima convocazione. Matuidi titolare, Rabiot in panchina a centrocampo, Danilo a destra al posto dell’infortunato De Sciglio. In attacco il tridente visto nelle prime due giornate: ancora esclusi Dybala e Bernardeschi. Questo il possibile 11 titolare dei bianconeri:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

SARRI IN SALA STAMPA: “LA MIA FAMIGLIA TIFA FIORENTINA, A FIRENZE HO TANTI RICORDI…”