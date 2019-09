Qui Juve, bianconeri al lavoro: Sarri ritrova cinque uomini

Altra giornata di preparazione per la Juventus alla Continassa in vista del prossimo impegno al Franchi: i bianconeri si sono allenati ritrovando altri cinque nazionali dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Fra questi anche Cristiano Ronaldo, che però non ha ancora raggiunto il gruppo avendo usufruito di un giorno di permesso. Ecco il report:

La Juventus continua la preparazione al JTC e giorno dopo giorno il gruppo si fa sempre più consistente. Dopo Bernardeschi, Bonucci e Pjanic, rientrati ieri, oggi è stata la volta di Emre Can, Demiral, de Ligt, Matuidi e Szczesny, tornati alla base questo pomeriggio in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Anche Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e ha usufruito di un giorno di permesso.