Qui Inter, continua l’emergenza: solamente tre giocatori per il turnover di Conte

Oltre alla sconfitta con il Barcellona a San Siro, con tanto di eliminazione dalla Champions League, ciò che preoccupa maggiormente in casa Inter è la situazione che riguarda gli infortunati. Come riporta PassioneInter.com, il centrocampo di Antonio Conte è in questo momento molto corto e non ci saranno recuperi a stretto giro di posta. Per cui, la situazione di emergenza delle ultime settimane potrebbe rimanere tale negli ultimi due impegni del 2019 contro Fiorentina e Genoa.

Domenica sera, nel posticipo del Franchi, Conte difficilmente riavrà a disposizione Gagliardini ed Asamoah, che invece spera di recuperare per l’ultima gara dell’anno. Quindi, se a centrocampo e in attacco gli uomini rimangono contati, l’unico turnover possibile potrà essere fatto in difesa, con Bastoni pronto a prendere il posto di Godin, e sulle fasce, dove Candreva sembra essere recuperato dal problema alla schiena e Lazaro può rappresentare un’alternativa all’ex viola Biraghi.