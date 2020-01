Qui Genoa, squadra al lavoro verso la Fiorentina: Nicola aggrega due Primavera

Tutti al lavoro sotto le direttive del tecnico Davide Nicola e dei preparatori in vista della partita con la Fiorentina allo stadio “Franchi” (sabato fischio d’inizio ore 18). Lavoro e attenzione ai dettagli, è il credo dell’allenatore rossoblù. Dopo il pranzo nella club house e chiusa la parentesi in sala video, il pomeriggio ha visto il gruppo impegnato prima in palestra, poi nelle esercitazioni sul prato del centro sportivo Gianluca Signorini. Nei prossimi giorni il programma verrà sviluppato nel solco delle coordinate tracciate. Con la squadra si sono allenati come ieri due giocatori della Primavera, il difensore centrale Leonardo Raggio e l’esterno svedese Oliver Verona. Il capitano Criscito, dopo un turno di squalifica, torna a disposizione. Non sarà convocato invece Cassata, ammonito domenica e fermato per un turno dal giudice sportivo.