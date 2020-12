Qui Genoa, ore di riflessione su Maran. A Firenze con un nuovo allenatore?

Dopo la sconfitta di ieri in casa con il Parma, il clima è infuocato in casa Genoa. E all’orizzonte c’è la sfida da brividi contro la Fiorentina (CALENDARIO). Come riporta gazzetta.it, Preziosi sta valutando l’esonero di Rolando Maran e il presidente ha già avviato un confronto con i suoi più stretti collaboratori. Il nome più gettonato per un’eventuale sostituzione è quello di Davide Nicola per un ennesimo ritorno. Ma in nottata è uscito anche il nome di Semplici, ex allenatore della Spal molto legato a Firenze e la Fiorentina.

LA CLASSIFICA: FIORENTINA-GENOA SARA’ SFIDA SALVEZZA