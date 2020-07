Qui Cagliari: Zenga prepara la sfida del Franchi. Personalizzato per due

Non c’è un attimo di pausa nella Serie A post pandemia. Nemmeno il tempo di pensare alla sconfitta (0-1) contro l’Atalanta che il Cagliari di Zenga inizia a preparare la trasferta del Franchi. La partita di andata aveva rappresentato una delle più brutte prestazioni dei viola di questa stagione, quindi la voglia di riscatto è tanta.

I sardi – come si legge sul sito ufficiale isolano – si sono ritrovati oggi ad Assemini. Chi è sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto riscaldamento con e senza palla e partitelle di alta intensità su campi ridotti. In due hanno lavorato a parte: si tratta di Ceppitelli e Oliva, mentre Luca Pellegrini e Pereiro sono ancora out. Domani in programma una nuova seduta per tutto il gruppo.