Qui Cagliari: la seduta di stamattina. Ancora a parte due giocatori rossoblu

A meno quattro giorni dalla sfida con la Fiorentina – si legge su calciocasteddu.it – il Cagliari si è ritrovato questa mattina ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento. Dopo un lavoro sulla forza in palestra, si è passati ad un’esercitazione tecnica a coppie sul campo, col gruppo diviso in due: da una parte i centrocampisti e gli attaccanti hanno lavorato sulle combinazioni offensive, dall’altra i difensori si sono concentrati sui meccanismi della linea difensiva. Ancora lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Valter Birsa. Domattina è prevista una nuova seduta di allenamento.

