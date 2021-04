Qui Bologna: Tomiyasu dovrebbe recuperare per la Fiorentina

Il Bologna alle prese con tante assenze

Il difensore del Bologna, Takehiro Tomiyasu, mette nel mirino il derby di domenica contro la Fiorentina. Ieri, nel primo dei due giorni di riposo concessi da Mihajlovic, il giocatore ha lavorato in solitaria a Casteldebole proseguendo il suo programma di recupero. Oggi replicherà con l'obiettivo di rientrare in squadra dopo aver saltato le ultime quattro giornate contro Roma, Spezia, Torino e Atalanta a causa di un affaticamento muscolare. Il tecnico rossoblù spera di recuperarlo anche perché in difesa non avrà Hickey e Dijks. Inoltre i due centrali Danilo e Soumaro potrebbero aver bisogno di tirare il fiato. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Shouten, inoltre mancheranno Medel e Dominguez, infortunati. A Mihajlovic restano a disposizione solo Svamberg, Poli e Baldursson. In trequarti ci sarà Soriamo, mentre in attacco ci sarà da decidere se confermare Palacio prima punta o se far giocare Barrow con Vignato a sinistra. Lo riporta il Corriere dello Sport.