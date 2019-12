Qui Bologna, conferita la cittadinanza onoraria a Mihajlovic

Nella giornata di oggi il consiglio comunale di Bologna ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per concedere la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. “La scelta del consiglio comunale”, ha spiegato il sindaco Merola, “è un ulteriore gesto d’affetto per l’allenatore del Bologna e per la sua famiglia, e un sincero ringraziamento per i medici e i sanitari che lo stanno curando in una delle nostre strutture d’eccellenza”. Lo riporta l’Ansa.