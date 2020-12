Qui Atalanta, i convocati di Gasperini: Papu Gomez presente, confermate le assenze

Sono 22 i calciatori nerazzurri convocati da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Fiorentina, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo domani alle 15. Confermate le assenze annunciate oggi dal tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa. A seguire la lista completa:

Depaoli, De Roon, Diallo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Lammers, Malinovskyi, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Piccini, Romero, F. Rossi, Sportiello, Šutalo, Toloi, Zapata.