Quando si dice che la fede viola non ha confini… Riccardo (abbonato parterre di Maratona) e Stefano (abbonato Maratona centrale) in viaggio con le rispettive famiglie in 2 tour separati, si incontrano a Stradarskáli nel bel mezzo dell’Islanda e impossibilitati a seguire l’esordio di sabato col Napoli, approfittano per srotolare la sciarpa viola e salutare tutti i tifosi della Fiorentina nel mondo!