Qualificazioni Mondiali: l’Argentina chiama i viola Pezzella e Quarta

I due difensori giocheranno in Nazionale insieme agli altri "italiani" Correa, De Paul, Lautaro, Romero e Paolomino

I vari campionati stanno per finire, per dare spazio alle Nazionali. Non solo gli Europei: a giugno sono previste anche alcune partite di qualificazione ai prossimi Mondiali (Qatar 2022). L'Argentina dovrà affrontare prima il Cile e poi la Colombia ed ha già comunicato i suoi convocati. Tra questi, i difensori viola German Pezzella e Lucas Martinez Quarta. Insieme a loro arriveranno dall'Italia l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, De Paul dell'Udinese, Correa della Lazio e la coppia di centrali Palomino-Romero dell'Atalanta.