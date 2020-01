Pupo: “Fiorentina ci penso io a caricarti, sulle note delle mie canzoni…”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo era presente oggi a Pitti Uomo, dove ha parlato ai microfoni di TMW. Ecco le sensazioni del noto tifoso viola sul club gigliato:

Conosco Commisso dal ’78 quando era proprietario di discoteche in America dove io e altri cantanti facevamo concerti per gli italo-americani. Ha riportato entusiasmo ma il campionato è duro e la Fiorentina sta facendo un po’ fatica ma resto fiducioso. Col Bologna ho sofferto tanto, che rabbia per il pari. Spero che l’arrivo di Iachini porti grinta, è la sua cifra del resto, e che si possa ripartire con la Spal tornando alla vittoria. C’è il problema del gol. Serve rinforzare l’attacco e poi il portiere deve maturare. Come dar carica alla Fiorentina? Attraverso la mia canzone ‘Su di Noi‘ che quest’anno compie quarant’anni dalla pubblicazione.

