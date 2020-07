Pulgar ha mercato, lo vogliono in Spagna per affiancare Partey. I dettagli

Il quotidiano La Razon de Espana lancia l’interesse dell’Atletico Madrid e di Pablo Simeone per Erick Pulgar, giudicato simile a Thomas Partey e quindi papabile per formare con lui una coppia intercambiabile nelle rotazioni del Cholo. Gli ostacoli, si legge, sono rappresentati dal contratto fino al 2023 e dall’esborso della Fiorentina nella scorsa stagione, 10 milioni di euro per prelevarlo dal Bologna. Le alternative, in caso di mancato arrivo di Pulgar, sarebbero Arambarri del Getafe e Baba del Mallorca.