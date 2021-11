Pruzzo: “Mayoral ok, ma non basta. Ecco chi adatterei in difesa”

L'ex attaccante viola su Mayoral: "E' pronto all'uso e ha fatto bene a Roma. Ma non lo vedo insieme a Vlahovic"

"A Roma ha fatto bene, segnando tanti gol e spesso da subentrato. E' un giocatore pronto all'uso entrando anche a gara in corso. Non lo vedo insieme a Vlahovic perchè sono due prime punte, salvo situazioni di emergenza. Alla Fiorentina serve però anche altro, soprattutto sugli esterni dove il solo Nico Gonzalez spicca per qualità. Il nome di Berardi circola ormai da due anni, serve un giocatore di quel livello. L'emergenza in difesa? Se manca Nastasic bisogna inventarsi qualcosa, metterei Pulgar adattato in difesa".