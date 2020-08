Roberto Pruzzo, storico attaccante ex Roma, ha parlato a Radio Radio Mattino:

“In questo momento è importante il ruolo dei procuratori, e alcune notizie di mercato vanno lette in questo senso. Friedkin non può permettersi di vendere Zaniolo, farà come ha fatto Commisso con Chiesa”.

